Дальнобойщики из Флориды шесть лет держали четырех детей в грузовике NYP: пара дальнобойщиков из Флориды шесть лет держала взаперти четырех детей

Москва8 сен Вести.В США 51-летняя Кейша Моник Эппс и 37-летний Тамра Маршон Стюарт превратили свой грузовик в "тюрьму на колесах" и шесть лет держали там четырех детей – двух мальчиков и двух девочек – во время поездок между Атлантой и Майами, сообщает следствие.

По данным газеты The New York Times, пострадавшие дети являются внуками Кейши Эппс, в то время как Тамра Стюарт приходится ей женихом.

Доказательства ясно показывают, что девочки подвергались сексуальному насилию со стороны Стюарта. Мальчики это видели. Когда они пытались противостоять Стюарту или сообщить Эппс о происходящем, их самих избивали и причиняли им травмы. Они недоедали, их кормили нерегулярно, за ними не ухаживали, им не давали принимать душ. Доказательства показывают, что грузовик иногда заезжал на стоянку для грузовиков, где взрослые ходили в туалет или могли принять душ, но детей оставляли запертыми в этой тюрьме на колесах рассказал генпрокурор Флориды Джеймс Утмайер

После пережитого насилия здоровье детей серьезно нарушено, из-за долгого пребывания в грузовике они ходят "неестественной походкой". Кроме того, дети были лишены возможности посещать школы, дополняет NYP.

Это дело – одно из самых, если не самое страшное, с которым когда-либо приходилось работать моей команде… [Теперь дети] в безопасности. Думаю, им предстоит долгий путь к восстановлению. Им понадобится много помощи, много терапии и много молитв подытожил генпрокурор Флориды

Ранее в Хабаровском крае был задержан водитель тягача, которого подозревают в похищении и изнасиловании девушек-подростков.