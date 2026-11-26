В Волгоградской области девушке грозит 5 лет за угон и повреждение чужого авто

Пьяная девушка угнала и разбила чужое авто в Волгоградской области В Волгоградской области девушке грозит 5 лет за угон и повреждение чужого авто

Москва26 ноя Вести.До 5 лет лишения свободы грозит 19-летней жительнице Волгоградской области, которая в нетрезвом состоянии угнала чужую машину и повредила ее, сообщает региональное ГУ МВД в MAX.

Инцидент произошел в Киквидзенском районе 24 ноября. Как сообщил полицейским 28-летний владелец транспортного средства, он был в кафе, а когда вышел оттуда, то обнаружил, что его машина припаркована в другом месте и имеет повреждения.

Мужчина понял, что кто-то воспользовался автомобилем без его согласия.

Правоохранители установили личность угонщицы. Оказалось, 19-летняя местная жительница была в том же кафе, что и потерпевший, и употребила там спиртное.

Выйдя из помещения, она заметила незапертую чужую автомашину и решила покататься. … Злоумышленница созналась полицейским в содеянном говорится в публикации

Не имеющая навыков вождения и водительских прав девушка проехала несколько десятков метров, не справилась с управлением и наехала на ограждение, а затем оставила автомобиль и скрылась.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Фигурантке грозит наказание до 5 лет лишения свободы, сумма причиненного ущерба устанавливается, отметили в ведомстве.