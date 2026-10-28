Девушка без прав въехала в жилой дом в Приморье, она пострадала

В Приморье 19-летняя девушка без прав въехала в жилой дом Девушка без прав въехала в жилой дом в Приморье, она пострадала

Москва28 окт Вести.В Спасске-Дальнем в Приморском крае 19-летняя водитель машины Nissan Primera не справилась с управлением и въехала в жилой дом. Об этом сообщает ГТРК "Приморье" со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

19-летняя местная жительница, управляя автомобилем марки Nissan Primera, не имея водительского удостоверения, не справилась с управлением совершила наезд на фасад жилого дома по ул. Советской отмечается в сообщении

Девушка получила травмы различной степени тяжести. Здание повреждено.

На момент аварии водитель была трезва. В отношении нее были составлены административные материалы.