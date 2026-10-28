Москва28 октВести.В Спасске-Дальнем в Приморском крае 19-летняя водитель машины Nissan Primera не справилась с управлением и въехала в жилой дом. Об этом сообщает ГТРК "Приморье" со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.
19-летняя местная жительница, управляя автомобилем марки Nissan Primera, не имея водительского удостоверения, не справилась с управлением совершила наезд на фасад жилого дома по ул. Советскойотмечается в сообщении
Девушка получила травмы различной степени тяжести. Здание повреждено.
На момент аварии водитель была трезва. В отношении нее были составлены административные материалы.