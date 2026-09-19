Москва19 сенВести.В Индии змея упала с неба, чем прервала утреннее чаепитие семьи. Об этом пишет издание People.
Инцидент произошел в городе Сринагар. Семья отдыхала на веранде и заметила в небе черного коршуна, который держал в когтях змею.
Семья ... с ужасом увидела, как коршун случайно уронил рептилию прямо на их задний двор, что привело к внезапному прекращению чаепития на верандесказано в материале
При этом змея смогла выжить. На место были вызваны спасатели, которые аккуратно поместили ее в контейнер.
Специалисты рассказали, что змея неядовитая. В результате инцидента никто не пострадал.
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