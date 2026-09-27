В Индии обезьяна употребила алкоголь в магазине и уснула

В Индии обезьяна угостилась спиртным в магазине и уснула В Индии обезьяна употребила алкоголь в магазине и уснула

Москва27 сен Вести.На востоке Индии обезьяна пробралась в алкогольный магазин и попробовала спиртное прямо с прилавка. Напиток подействовал как снотворное, и незваная гостья уснула прямо среди витрин, сообщает издание India Today.

По данным газеты, это произошло в округе Ранчи в индийском штате Джаркханд. Обезьянью шалость зафиксировали установленные в магазине камеры видеонаблюдения.

Самка обезьяны сделала, видимо, довольно необычный перерыв после того, как зашла в алкогольный магазин и выпила из бутылки. Затем она заснула в помещении магазина говорится в публикации

Чтобы безопасно выдворить животное из магазина, персоналу торговой точки пришлось вызывать спасателей.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Карнатака спустя сутки после нападения обезьяны умерла пожилая женщина. Погибшая оказалась Наджамуннисой Бегум, женой известного в Индии писателя М. С. Саваддати. Примат напал на свою жертву прямо во дворе ее дома.