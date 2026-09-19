Москва19 сенВести.Жительница Астрахани нашла у себя в гараже ядовитого паука из рода черных вдов – каракурта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, Ирина заметила опасного гостя вечером. Рядом находились несколько коконов. Хозяйка гаража решила не трогать паука до утра, а на следующий день набралась смелости и выгнала его из гаража.
Тем не менее, специалисты не советуют повторять это дома: яд каракурта поражает нервную систему и может привести к параличу и остановке дыхания, если помощь не будет оказана вовремя.