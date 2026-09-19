Опасного паука из рода черных вдов нашла у себя в гараже жительница Астрахани

Астраханка нашла ядовитого паука с коконами у себя в гараже Опасного паука из рода черных вдов нашла у себя в гараже жительница Астрахани

Москва19 сен Вести.Жительница Астрахани нашла у себя в гараже ядовитого паука из рода черных вдов – каракурта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, Ирина заметила опасного гостя вечером. Рядом находились несколько коконов. Хозяйка гаража решила не трогать паука до утра, а на следующий день набралась смелости и выгнала его из гаража.

Тем не менее, специалисты не советуют повторять это дома: яд каракурта поражает нервную систему и может привести к параличу и остановке дыхания, если помощь не будет оказана вовремя.