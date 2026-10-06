В Сочи на пляжах обнаружили ядовитый сорняк

Ядовитый вид сорняка обнаружили на пляжах Сочи В Сочи на пляжах обнаружили ядовитый сорняк

Москва6 окт Вести.На пляжах Сочи нашли чужеродный ядовитый сорняк - Витекс круглолистный, или Прутняк круглолистый. Информацию опубликовала пресс-служба Сочинского национального парка.

11 августа Витекс круглолистный в состоянии цветения был зафиксирован на пограничном пляже ФТ Сириус "Крылья Балтики" (р. Псоу), а затем 1 октября - на пляже "Сочифорния" (р. Мзымта) говорится на сайте парка

Родиной Прутняка круглолистного является большая часть Тихоокеанского региона, а также многие тихоокеанские острова. Растение обладает очень высокой скоростью распространения, поэтому во многих странах его считают крайне агрессивным.

Витекс круглолистный – обитатель прибрежной флоры. Растение высотой около одного метра быстро растет, обладает сильным пряным ароматом, напоминающим шалфей. Цветки сиреневого цвета, плоды в виде шаровидных костянок диаметром 5-6 мм.

Новый для Сочи крайне неприхотливый, максимально устойчивый к антропогенным условиям, быстро распространяющийся инвазивный вид Витекса представляет угрозу для… аборигенных редких и исчезающих растений считают специалисты

Ученые Сочинского национального парка планируют наблюдать за скоростью распространения вида на побережье. Также будут разработаны мероприятия для предотвращения дальнейшего распространения растения.