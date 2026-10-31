В Россию пытались завезти из Чили 24 тонны груш, зараженных опасным вредителем

Россельхознадзор не пустил в РФ партию груш, зараженных опасным вредителем В Россию пытались завезти из Чили 24 тонны груш, зараженных опасным вредителем

Москва31 окт Вести.Северо-Западное управление Россельхознадзора не пропустило в РФ из Чили крупную партию свежих груш, которые оказались заражены опасным вредителем. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Груз был остановлен для контроля в морском порту Санкт-Петербурга.

При карантинном фитосанитарном контроле импортной партии свежих груш общим весом 24 т были обнаружены признаки заражения продукции опасным карантинным объектом … в семечковых плодах было подтверждено наличие возбудителя опасного карантинного заболевания — Monilinia fructicola (возбудитель бурой монилиозной гнили) говорится в сообщении на сайте ведомства

Как уточняется, фрукты направлялись из Чили в адрес петербургской фирмы.