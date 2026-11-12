Москва12 ноя Вести.Древесное растение "Лох узколистный" включено в перечень опасных видов инвазивных растений, которые подлежат уничтожению. Это следует из приказа министерства природных ресурсов и экологии России, с которым ознакомилось агентство РИА Новости.

По данным министерства, ареал этого растения охватывает европейскую часть России, Алтайский край, Западную Сибирь и Северный Кавказ.

"Лох узколистный" попало в перечень опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые не отнесены к карантинным объектам и в отношении которых должны приниматься меры по их выявлению, предотвращению их распространения и их уничтожению на особо охраняемых природных территориях федерального значения говорится в сообщении

Помимо этого, с 1 марта законодательство обязало владельцев земельных участков, в том числе дачников, выявлять и уничтожать определенные растения.