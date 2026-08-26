Москва26 авг Вести.Ускорить утверждение перечня инвазивных растений, включая борщевик Сосновского, попросили губернаторов семи регионов РФ в Россельхознадзоре, сообщило РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Обязанность противодействия распространению инвазивных растений была возложена на землевладельцев с 1 марта 2026 года. При этом перечни таких растений каждый регион утверждает самостоятельно. На 20 августа 2026 года они утверждены в 64 субъектах России, и только в 40 регионах в них включен борщевик.

Несмотря на ежегодное выявление борщевика Сосновского в ряде регионов отсутствуют такие утвержденные перечни: Ивановская, Кировская, Ленинградская, Рязанская, Смоленская области, Пермский край и Коми. В этой связи в июле 2026 года Россельхознадзор подготовил именные письма на губернаторов с просьбой ускорить утверждение перечней и включить в них борщевик Сосновского отметили в ведомстве

Там также уточнили, что борщевик часто встречается вдоль автомобильных и железных дорог, в связи с чем Россельхознадзор уже дважды писал в Росавтодор и ОАО "РЖД" с просьбой провести соответствующие мероприятия.