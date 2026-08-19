Двух жителей Пермского края не выпустили за границу из-за борщевика

Борщевик стал причиной запрета на выезд за рубеж двум пермякам Двух жителей Пермского края не выпустили за границу из-за борщевика

Москва19 авг Вести.Два жителя Пермского края не смогли выехать за рубеж из-за растущего на их дачном участке борщевика, пишет Mash.

Вместо путешествия их отправили домой выдергивать сорняки говорится в публикации

Пермяков ранее обязали уничтожить весь борщевик на территории, площадь которой составляет около 15 тысяч квадратных метров. Владельцы участка требование проигнорировали. Дело дошло до суда. В результате им ограничили выезд за пределы России.

Запреты сняли только после того, как борщевик был побежден.