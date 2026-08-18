"Персиковый бунт": армянские фермеры перекрыли дорогу из-за низких цен на урожай В Армении фермеры вышли на протест из-за низкой закупочной цены на персики

Москва18 авг Вести.Фермеры из сел Ханджян и Ацик Армавирской области Армении, специализирующиеся на выращивании персиков, в понедельник, 17 августа, перекрыли трассу Армавир – Ереван, выдвинув требование решить вопрос о закупочной стоимости на их сельхозпродукцию.

О этом сообщает ТАСС.

По словам фермеров, экспортеры предлагают им закупочную цену для персика в 100 драм за килограмм ($0,27), в то время, как министр экономики обещал субсидию от государства 250 драм ($0,68) за килограмм экспортерам. Фермеры считают, что экспортеры на пустом месте зарабатывают на их труде.

На встречу с ними прибыл губернатор Армавирской области Варшам Саркисян, который обратился к протестующим с призывом прекратить акцию. Он добавил, что в министерстве экономики делают все для того, чтобы найти решение сложившейся ситуации. Собравшиеся согласились открыть трассу при условии, что их проблема будет урегулирована. В противном случае они пообещали снова перекрыть дорогу.

Проблемы с реализацией урожая возникли на фоне ограничений на поставки ряда категорий армянской продукции в Россию.

Ранее сообщалось, что при потере российского рынка Армения может лишиться более 80% доходов от экспорта абрикосов. Россельхознадзор ввел в июне ограничения на ввоз косточковых плодов из Армении, в том числе абрикосов​​​. При этом РФ в прошлом году стала крупнейшим покупателем армянских абрикосов.