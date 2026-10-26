Москва26 окт Вести.Золотарник канадский с яркими желтыми соцветиями с 1 марта 2026 года официально попал в зону повышенного правового риска наравне с борщевиком, сообщил агентству "Прайм" адвокат Артемий Куприянов.

Земельный кодекс и закон "Об охране окружающей среды" обязывают владельцев земельных участков и обладателей публичного сервитута защищать землю от опасных инвазивных растений и уничтожать их говорит Куприянов

Он пояснил, что опасность золотарник в том, что оно быстро образует плотные заросли и вытесняет местные растения. За его выращивание на своем участке владельцу грозит штраф до 700 тысяч рублей.