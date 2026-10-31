Москва31 окт Вести.Проблема опустынивания особенно актуальна для наиболее засушливых регионов юга России, включая Калмыкию, Волгоградскую и Астраханскую области, а также отдельных территорий Сибири, Забайкалья и Алтая. Об этом сообщила исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБОООН) Ясмин Фуад в интервью РИА Новости.

Калмыкия, отдельные районы Астраханской и Волгоградской областей сталкиваются с проблемами, связанными с засухой, ветровой эрозией и сокращением растительного покрова. Засуха также угрожает важным сельскохозяйственным районам юга Западной Сибири и Алтая уточнила эксперт, добавив, что эта проблема касается также Забайкалья

По ее словам, продолжительные засушливые условия в этих регионах могут повысить риск лесных пожаров и нанести ущерб лесам и другим экосистемам, снизить продуктивность сельского хозяйства. В то же время Фуад обратила внимание, что Россия обладает значительным опытом, в том числе организационным и научным, в борьбе с опустыниванием территорий.