Ядров сообщил, что сейчас не функционирует ж/д полотно на Крымском мосту Ядров: идет обследование состояния Крымского моста, не функционирует ж/д полотно

Москва19 ноя Вести.В настоящее время идет обследование состояния Крымского моста после ударов, не функционирует железнодорожное полотно. Об этом заявил глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров, сообщает ИС "Вести".

По его словам, сформирован отраслевой штаб, который координирует работу по восстановлению логистики и ремонту моста.

В настоящее время идет обследование состояния моста. Как уже было сказано, железнодорожное сообщение в настоящее время прекращено… В случае длительной задержки восстановления моста у транспорта есть необходимый задел для того, чтобы обеспечить эту логистику сообщил Ядров

19 ноября после ночной атаки украинских БПЛА движение поездов по Крымскому мосту было временно остановлено. В результате вражеского удара никто не пострадал.