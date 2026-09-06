В Японии обвинили СССР и Россию в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

Японский профессор обвинил СССР и РФ в трагедии Хиросимы и Нагасаки В Японии обвинили СССР и Россию в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

Москва6 сен Вести.Профессор японского университета Васэда Тэцуо Арима возложил на Россию ответственность за сброс США атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки.

По его мнению, Москва якобы "спровоцировала" эту атаку.

Если бы Советский Союз не нарушил Ялтинское соглашение и не расширил быстро свое влияние, то атомная бомба не была бы сброшена на Японию… Россия несет ответственность за атомные бомбардировки написал он в соцсети Х

Ученый заявил, что атомный удар не являлся необходимым условием для капитуляции Японии, а был призван служить средством устрашения и сдерживания "советского влияния" в Азии в послевоенный период.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его удивляет позиция Японии по отношению к РФ. Глава государства подчеркнул, что Москва не делала никаких шагов в сторону ухудшения двусторонних отношений.