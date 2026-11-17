В Брянской области на 8 лет осудили подростка за госизмену и терроризм

За госизмену и терроризм осужден 17-летний житель Брянской области В Брянской области на 8 лет осудили подростка за госизмену и терроризм

Москва17 ноя Вести.В Брянской области военный суд вынес приговор в отношении 17-летнего местного жителя, признав его виновным в госизмене, участии в террористической организации и хранении взрывчатки. Как сообщает региональная прокуратура, его отправили в воспитательную колонию на 8 лет.

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 17-летнего местного жителя. Он признан виновным по ст. 275, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 205.2, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ… Суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы со штрафом в размере 20 тысяч рублей говорится в сообщении ведомства

Согласно материалам уголовного дела, фигурант общался с представителями террористической организации в интернете, передавал им информацию о российских военных объектах, а также распространял в общественных местах листовки с призывами к совершению преступлений.

Кроме того, по заданию кураторов юноша забрал из тайника взрывное устройство и какое-то время хранил возле Октябрьского моста в Брянске, откуда позже его изъяли силовики.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.