Москва17 нояВести.В Брянской области военный суд вынес приговор в отношении 17-летнего местного жителя, признав его виновным в госизмене, участии в террористической организации и хранении взрывчатки. Как сообщает региональная прокуратура, его отправили в воспитательную колонию на 8 лет.
2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 17-летнего местного жителя. Он признан виновным по ст. 275, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 205.2, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ… Суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы со штрафом в размере 20 тысяч рублейговорится в сообщении ведомства
Согласно материалам уголовного дела, фигурант общался с представителями террористической организации в интернете, передавал им информацию о российских военных объектах, а также распространял в общественных местах листовки с призывами к совершению преступлений.
Кроме того, по заданию кураторов юноша забрал из тайника взрывное устройство и какое-то время хранил возле Октябрьского моста в Брянске, откуда позже его изъяли силовики.
Отмечается, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.