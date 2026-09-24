Развожаев сообщил об уничтожении 7 украинских БПЛА над Севастополем за сутки

За сутки над Севастополем сбили 7 украинских БПЛА Развожаев сообщил об уничтожении 7 украинских БПЛА над Севастополем за сутки

Москва24 сен Вести.За последние 24 часа в небе над Севастополем уничтожены семь украинских БПЛА, последствий атаки противника нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

За прошедшие сутки наши военные, мобильные огневые группы нейтрализовали семь вражеских беспилотников. Люди в результате атаки не пострадали, городская инфраструктура не повреждена. Спасибо нашим защитникам написал глава города в мессенджере МАХ

Ранее он рассказал об отражении атаки в Ленинском и Гагаринском районах, а также около Северного и Южных молов и Балаклавы.