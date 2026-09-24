Москва24 сенВести.За последние 24 часа в небе над Севастополем уничтожены семь украинских БПЛА, последствий атаки противника нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
За прошедшие сутки наши военные, мобильные огневые группы нейтрализовали семь вражеских беспилотников. Люди в результате атаки не пострадали, городская инфраструктура не повреждена. Спасибо нашим защитникамнаписал глава города в мессенджере МАХ
Ранее он рассказал об отражении атаки в Ленинском и Гагаринском районах, а также около Северного и Южных молов и Балаклавы.