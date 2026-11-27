Штраф в 30 тысяч рублей назначили Заболотному за положительный допинг-тест

Заболотный получил штраф в 30 тысяч за положительный допинг-тест Штраф в 30 тысяч рублей назначили Заболотному за положительный допинг-тест

Москва27 ноя Вести.Суд обязал футболиста Антона Заболотного заплатить штраф в 30 тысяч рублей за использование допинга. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Мировой судья судебного участка № 464 района Покровское-Стрешнево города Москвы рассмотрел дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.18 КоАП РФ в отношении Заболотного Антона Константиновича… Заболотному А.К. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей говорится в сообщении

Согласно материалам, в апреле 2026 года спортсмен тренировался на стадионе "Лукойл Арена" и сдал допинг-пробу. Оказалось, что у него в организме была субстанция, запрещенная к использованию в соревновательный период.