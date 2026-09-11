В Вышнем Волочке ликвидируют пожар в производственном цехе колонии

Загорелся производственный цех в колонии в Вышнем Волочке В Вышнем Волочке ликвидируют пожар в производственном цехе колонии

Москва11 сен Вести.На территории исправительной колонии в Вышнем Волочке загорелся производственный цех. Об этом сообщает УФСИН России по Тверской области.

Произошло возгорание цеха в производственной зоне ИК-5 УФСИН России по Тверской области (г. Вышний Волочек) говорится в сообщении

Пожарный расчет ИК-5 совместно с сотрудниками МЧС Тверской области тушат пожар, который в настоящее время локализован.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составила 2 400 кв. метров.