Москва11 сенВести.На территории исправительной колонии в Вышнем Волочке загорелся производственный цех. Об этом сообщает УФСИН России по Тверской области.
Произошло возгорание цеха в производственной зоне ИК-5 УФСИН России по Тверской области (г. Вышний Волочек)говорится в сообщении
Пожарный расчет ИК-5 совместно с сотрудниками МЧС Тверской области тушат пожар, который в настоящее время локализован.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что площадь возгорания составила 2 400 кв. метров.