Захарова назвала спекуляциями сообщения СМИ о высылке дипломатов РФ с Кипра Захарова опровергла сообщения о высылке российских дипломатов с Кипра

Москва24 ноя Вести.Появившаяся в ряде европейских СМИ информация о высылке двух российских дипломатов с Кипра не соответствует действительности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Речь идет о спекуляциях в СМИ, которые мы обычно не комментируем. Однако в данном случае могу сказать, что содержание этих публикаций не соответствует действительности цитирует ее "Интерфакс"

22 ноября издание Politico сообщило, что власти Кипра выслали двух российских дипломатов, обвинив их в шпионаже.