Москва24 нояВести.Появившаяся в ряде европейских СМИ информация о высылке двух российских дипломатов с Кипра не соответствует действительности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Речь идет о спекуляциях в СМИ, которые мы обычно не комментируем. Однако в данном случае могу сказать, что содержание этих публикаций не соответствует действительностицитирует ее "Интерфакс"
22 ноября издание Politico сообщило, что власти Кипра выслали двух российских дипломатов, обвинив их в шпионаже.