Politico: власти Кипра выслали двух дипломатов РФ, обвинив их в шпионаже

Власти Кипра выслали двух дипломатов РФ, обвинив их в шпионаже Politico: власти Кипра выслали двух дипломатов РФ, обвинив их в шпионаже

Москва22 ноя Вести.Власти Кипра выслали двух российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Об этом сообщает Politico со ссылкой на местных чиновников.

Спецслужбы страны раскрыли сеть, которая пыталась получить секретную информацию о безопасности Кипра и Европейского союза пишет издание

По утверждению собеседников издания, деятельность сети также якобы была направлена на получение доступа к технологиям, передача которых в Россию запрещена санкциями Европейского союза.

Ранее сообщалось, что власти Дании высылают российского военного атташе. В МИД страны заявили, что он должен покинуть государство в течение семи дней. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что Москва даст соответствующий ответ на действия страны.