Москва22 нояВести.Власти Кипра выслали двух российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Об этом сообщает Politico со ссылкой на местных чиновников.
Спецслужбы страны раскрыли сеть, которая пыталась получить секретную информацию о безопасности Кипра и Европейского союзапишет издание
По утверждению собеседников издания, деятельность сети также якобы была направлена на получение доступа к технологиям, передача которых в Россию запрещена санкциями Европейского союза.
Ранее сообщалось, что власти Дании высылают российского военного атташе. В МИД страны заявили, что он должен покинуть государство в течение семи дней. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что Москва даст соответствующий ответ на действия страны.