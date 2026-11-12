Россия приняла ответные меры на высылку из Франции российской журналистки Захарова: Россия запретила въезд двум французским депутатам и журналистам

Москва12 ноя Вести.Москва запретила двум французским журналистам и двум дипломатам въезжать в Россию после того, как Париж выслал из страны российскую журналистку Ксению Федорову. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

В качестве реакции мы сказали, что будем разрабатывать комплекс ответных шагов… принято решение о запрете въезда на территорию нашего государства депутатам Нацсобрания Франции Артуру Делапорту и Саше Улье, а также журналистам Полю Гого и Ариан Шиман сказала Захарова во время брифинга по вопросам внешней политики

Она отметила, что упомянутые участвовали в травле Федоровой и призывали к ее высылке, что в конечном итоге и произошло.

То есть они были теми людьми, которые этому не просто содействовали, а конкретно всем этим занимались добавила представитель российского МИД

Дипломат подчеркнула, что любые враждебные действия в отношении России и ее граждан не останутся без надлежащего ответа.

Ранее Захарова заявила, что Франция "запугивает своих граждан якобы российской угрозой, но на самом деле опасаются протестов изнутри".