Посол: высылка Венгрией дипломатов РФ отразится отношениях Москвы и Будапешта Посол предупредил власти Венгрии о негативных последствиях высылки дипломатов РФ

Москва6 ноя Вести.Высылка Венгрией российских дипломатов негативно отразится на перспективах двусторонних отношений. Об этом заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.

В начале сентября власти Венгрии потребовали от 10 сотрудников посольства России покинуть страну. В ответ МИД РФ в октябре выслал сотрудников венгерского посольства в Москве и генконсульств Венгрии в Санкт-Петербурге и Казани.

Такие действия не могут не оказать негативного влияния на состояние и перспективы развития наших отношений с Венгрией сказал посол РИА Новости

По мнению дипломата, Будапешт попал в плен идеологизированных антироссийских фобий, характерных для современной политики ЕС.

Ранее глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что высылка сотрудников посольства – стандартная процедура в дипотношениях. По ее словам, таким образом Будапешт обозначил то, что считает неприемлемым. По мнению властей страны, вопрос следует считать закрытым.