Венгрия считает исчерпанным вопрос о взаимной высылке дипломатов с Россией Анита Орбан: вопрос о взаимной высылке дипломатов с РФ для Венгрии закрыт

Москва3 ноя Вести.Венгрия считает закрытым вопрос в отношениях с Россией о взаимной высылке дипломатов обеих стран, заявила изданию Telex глава МИД Венгрии Анита Орбан.

В начале сентября венгерские власти предписали 10 сотрудникам посольства России в Будапеште покинуть Венгрию. В ответ МИД РФ в октябре выслал сотрудников венгерского посольства в Москве, а также генконсульств Венгрии в Санкт-Петербурге и Казани.

Это стандартная процедура в дипломатических отношениях. Своими действиями венгерское правительство обозначило то, что считает неприемлемым. Мы действовали в соответствии с нормами международного права, и, на наш взгляд, этот вопрос закрыт сказала Орбан журналистам

Ранее МИД Венгрии заявлял, что не заинтересован в дипломатической напряженности с Россией, однако оставит свое решение о высылке дипломатов РФ в силе. В то же время в ведомстве подчеркнули, что российские дипломаты работают в Венгрии в обычном режиме, их присутствие в стране сохраняется.