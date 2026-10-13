Орбан: Будапешту не стоит идти против Москвы Экс-премьер Венгрии Орбан раскритиковал новый кабмин за проукраинскую позицию

Москва13 окт Вести.Венгрия отказалось от нейтралитета в отношении конфликта на Украине, новое правительство заняло проукраинскую позицию. Однако Будапешту не следует вместе с Западной Европой считать Россию своим врагом и идти против Москвы, заявил экс-премьер Венгрии Виктор Орбан.

Он отметил, что нейтральная позиция предыдущего правительства Венгрии соответствовала национальным интересам.

Венгрия уже не нейтральна. Сегодня она настроена против России, объявила Россию врагом и, занимая проукраинскую позицию, вступила в российско-украинскую войну на стороне Украины – вместе с немцами, французами и англичанами заявил Орбан в эфире телеканала HirTV

По его словам, Будапешту следовало бы продолжать придерживаться нейтральной политики. Орбан подчеркнул, что Венгрии не нужны конфликты ни с Россией, ни с Украиной.

Ранее экс-премьер обвинил власти Венгрии в антироссийских заявлениях, сделанных по указке руководства ЕС и вопреки национальным интересам. Он предупредил, что за словами Брюсселя об "общей внешней политике" на самом деле кроется "отказ от независимости".