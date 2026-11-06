РФ выслала дипломатов в ответ на действия Будапешта, заявил Станиславов Станиславов: Москва зеркально ответила на высылку 10 дипломатов из Венгрии

Москва6 ноя Вести.Москва приняла ответные меры после решения Венгрии выслать российских дипломатов, заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов агентству РИА Новости.

По словам дипломата, российская сторона применила зеркальные меры в отношении сотрудников венгерских дипломатических представительств.

Ему (решению Венгрии – прим. ред.) был дан симметричный ответ – группа сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генеральных консульств Венгрии в Санкт-Петербурге и Казани 14 октября покинула территорию Российской Федерации сообщил Станиславов

В сентябре глава МИД Венгрии Анита Орбан объявила о высылке 10 российских дипломатов. По ее словам, они "занимались на территории Венгрии деятельностью, неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией".