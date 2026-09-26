Захарова назвала Вяземского звездой своего курса в МГИМО Захарова назвала телеведущего Вяземского звездой ее потока в МГИМО

Москва26 сен Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Умники и умницы" назвала ее ведущего Юрия Вяземского звездой своего потока в МГИМО.

Дипломат в 1998 году окончила факультет международной журналистики МГИМО, где преподает Вяземский и занимает должность заведующего кафедрой мировой литературы и культуры.

Я всегда говорю о том, что вот действительно звездой моего образовательного потока, моего личного, да и вообще всего нашего курса, конечно, являлись и являетесь вы сказала Захарова, обращаясь к телеведущему

Она отметила, что Вяземский сочетает в себе глубокое знание предмета и требовательность с пониманием талантов и особенностей студентов.