Захарова сравнила дело Ермака с сюжетом "Вечерами на хуторе близ Диканьки" Захарова о деле Ермака: вечера на хуторе близ Банковой

Москва13 мая Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя дело экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, вспомнила произведение Николая Васильевича Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Она напомнила обстоятельства дела, процитировав сообщения СМИ об этой истории: Ермак пользовался услугами гадалки, которая называет себя "консультантом по астрологии, и с ее помощью пытался "навести порчу" на руководителей антикоррупционных служб Украины.

Ранее сообщалось, что в суде зачитали переписку Ермака с гадалкой Вероникой Аникиевич, в ходе которой она советовала экс-главе офиса Зеленского уехать из страны.