Москва5 июлВести.Западные страны хотел нанести России и Ирану поражение, но этого не произошло. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции генерал Хосейн Маруфи.
Он указал на стратегическое партнерство между Москвой и Тегераном.
Наши противники с Запада некоторое время назад попытались вместе по нам ударить, но благодаря мудрости и воле Бога этому не суждено произойтидобавил Маруфи
Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что западные страны стремятся добиться стратегического поражения России и ее капитуляции на ключевых направлениях. По его словам, с этой целью они намеренно нагнетают обстановку и провоцируют ядерный конфликт.
При этом политик выразил уверенность, что представители стран Запада в глубине души осознают катастрофические последствия ядерного противостояния.