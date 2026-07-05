Генерал Маруфи: Запад хотел нанести поражение РФ и Ирану, но этого не произошло

Запад хотел нанести России и Ирану поражение, заявили в КСИР Генерал Маруфи: Запад хотел нанести поражение РФ и Ирану, но этого не произошло

Москва5 июл Вести.Западные страны хотел нанести России и Ирану поражение, но этого не произошло. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции генерал Хосейн Маруфи.

Он указал на стратегическое партнерство между Москвой и Тегераном.

Наши противники с Запада некоторое время назад попытались вместе по нам ударить, но благодаря мудрости и воле Бога этому не суждено произойти добавил Маруфи

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что западные страны стремятся добиться стратегического поражения России и ее капитуляции на ключевых направлениях. По его словам, с этой целью они намеренно нагнетают обстановку и провоцируют ядерный конфликт.

При этом политик выразил уверенность, что представители стран Запада в глубине души осознают катастрофические последствия ядерного противостояния.