Москва18 нояВести.Жители восьми областей Украины почувствовали подземные толчки после землетрясения, произошедшего ночью в Румынии. Об этом сообщили украинские СМИ.
По информации жуоналистов, колебания земной поверхности ощущались в Киевской, Одесской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях.
Украинский Главный центр специального контроля сообщил, что интенсивность подземных толчков в населенных пунктах страны достигала 4–5 баллов по шкале MSK-64.
Зарегистрировано землетрясение с территории Румынии магнитудой 5,6 по шкале Рихтера, на глубине 134 километровговорится в сообщении ведомства
В то же время Национальный институт исследований и разработок в области физики Земли Румынии оценил магнитуду землетрясения в 5,8. По его данным, подземные толчки произошли в среду в 02.48 по местному времени в сейсмоактивной зоне Вранча на востоке страны.
Этот район расположен в области изгиба Восточных Карпат и считается основным источником глубокофокусных землетрясений, которые могут ощущаться на значительной территории Румынии, Молдавии и соседних государств.