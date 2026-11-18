Подземные толчки магнитудой до пяти баллов зафиксировали на Украине

Землетрясение в Румынии затронуло регионы Украины Подземные толчки магнитудой до пяти баллов зафиксировали на Украине

Москва18 ноя Вести.Жители восьми областей Украины почувствовали подземные толчки после землетрясения, произошедшего ночью в Румынии. Об этом сообщили украинские СМИ.

По информации жуоналистов, колебания земной поверхности ощущались в Киевской, Одесской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Украинский Главный центр специального контроля сообщил, что интенсивность подземных толчков в населенных пунктах страны достигала 4–5 баллов по шкале MSK-64.

Зарегистрировано землетрясение с территории Румынии магнитудой 5,6 по шкале Рихтера, на глубине 134 километров говорится в сообщении ведомства

В то же время Национальный институт исследований и разработок в области физики Земли Румынии оценил магнитуду землетрясения в 5,8. По его данным, подземные толчки произошли в среду в 02.48 по местному времени в сейсмоактивной зоне Вранча на востоке страны.

Этот район расположен в области изгиба Восточных Карпат и считается основным источником глубокофокусных землетрясений, которые могут ощущаться на значительной территории Румынии, Молдавии и соседних государств.