Москва19 нояВести.Украинский дрон-камикадзе атаковал бабушку и ее восьмилетнего внука, ехавших на велосипеде в брянском приграничье, женщина погибла, сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.
Трагедия произошла в селе Елионка Стародубского муниципального округа.
В с. Елионка Стародубского муниципального округа бабушка с внуком ехали на велосипеде, когда украинские террористы направили на них дрон-камикадзе. Случилось непоправимое — женщина погибла на месте, 8-летний мальчик был раненсказано в сообщении
Сейчас с ребенком работают врачи и психологи.
Глава региона пообещал оказать необходимую помощь родственникам погибшей женщины.