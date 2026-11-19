Женщина погибла, ее внук пострадал при атаке дрона в Брянской области

Женщина погибла при атаке дрона в Брянской области, ее внук пострадал Женщина погибла, ее внук пострадал при атаке дрона в Брянской области

Москва19 ноя Вести.Украинский дрон-камикадзе атаковал бабушку и ее восьмилетнего внука, ехавших на велосипеде в брянском приграничье, женщина погибла, сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Трагедия произошла в селе Елионка Стародубского муниципального округа.

В с. Елионка Стародубского муниципального округа бабушка с внуком ехали на велосипеде, когда украинские террористы направили на них дрон-камикадзе. Случилось непоправимое — женщина погибла на месте, 8-летний мальчик был ранен сказано в сообщении

Сейчас с ребенком работают врачи и психологи.

Глава региона пообещал оказать необходимую помощь родственникам погибшей женщины.