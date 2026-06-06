Москва6 июнВести.У блогера Хасбика (настоящее имя Хасбулла Магомедов) угнали автомобиль. Об этом сообщил Telegram-канал Mash
По информации издания, Магомедов сдал в аренду автомобиль Toyota Camry жителю Ингушетии, который машину не вернул.
При выезде из Махачкалы отключил спутниковый навигатор — там зафиксировали последний сигнал машины. На связь арендатор не выходилговорится в сообщении
Хасбулла Магомедов не стал писать заявление в полицию. Через три дня, когда арендатор не вернул автомобиль, Хасбик опубликовал пост, в котором попросил помощи в поиске машины. Автомобиль вернули через шесть часов.