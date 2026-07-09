Житель Казахстана сдал в полицию винтовку Winchester XIX века Казахстанец сдал в полицию винтовку Winchester XIX века, унаследованную от деда

Москва9 июл Вести.Житель города Атырау в Казахстане в ходе акции по добровольной сдаче оружия принес в полицию американскую раритетную винтовку Winchester, которая использовалась в том числе в войсках Российской империи.

Местный житель передал в полицию нарезную винтовку Winchester, которая, предположительно, представляет историческую ценность. Как рассказал владелец, оружие досталось ему по наследству от деда и долгие годы хранилось в семье сообщили в пресс-службе департамента полиции по Атырауской области

Эксперты-криминалисты выяснили, что, по предварительным данным, оружие было изготовлено в конце XIX века. В случае подтверждения исторической ценности винтовки, ее направят в музей департамента.

Уточняется, что речь идет о винтовке Winchester model 1895, разработанной оружейником Джоном Браунингом. Она оснащена магазином и характерным для такого типа винтовок рычажным взводом. Оружие такого типа часто встречается в кино. В реальности винтовку применяли в армиях разных стран, в том числе в сухопутных войсках Российской империи.