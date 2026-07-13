Житель Херсонской области осужден на 13 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

Житель Херсонской области осужден на 13 лет за шпионаж в пользу Украины Житель Херсонской области осужден на 13 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

Москва13 июл Вести.Херсонский областной суд приговорил 31-летнего жителя Алешкинского округа к 13 годам колонии по статье о госизмене (ст.275 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба судебного органа.

В 2023 году мужчина установил контакт с представителем украинской разведки, а затем добровольно собирал сведения о местах дислокации военной техники и личного состава ВС РФ на территории Херсонской области.

В феврале 2025 года … в Telegram он передал собранную информацию своему куратору. Переданные сведения могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации российских военнослужащих и военной техники говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Преступление было выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Херсонской области.

Мужчина был признан виновным и осужден на 13 лет исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1,5 года и штрафом в размере 350 тыс. рублей.