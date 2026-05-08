Житель Кракова установил рекорд, сдав почти 4700 бутылок за день Warsaw: житель Польши побил рекорд, сдав 4683 пустых бутылки

Москва8 мая Вести.Почти 4700 пустых бутылок и банок сдал 5 мая житель польского Кракова. Это новый рекорд, зафиксированный польской системой возврата тары.

Выручка рекордсмена после сдачи банок и бутылок превысила 2,3 тысячи злотых. Это порядка 640 долларов или 47500 рублей. Сдача пустой тары в приемном пункте одного из краковских торговых центров заняла у поляка по имени Денис 4,5 часа. Денис собирал тару на рабочем месте – он работает в ночном клубе, информирует Radio Kraków.

Всего мужчина вернул 4683 единицы тары и получил 2341 злотый и 50 грошей ообщило польское издание The Warsaw

Денис собирается направить все заработанное на сдаче тары на благотворительность. Ему хватило славы защитника окружающей среды от мусора.

Сдача бутылок – чуть ли не национальный польский вид спорта. Прежний рекорд Польши по сдаче тары принадлежал 15‑летнему Виктору, напоминает польский телеканал TVN 24. 3388 собранных за полтора месяца банок и бутылок он хранил в гараже у родителей. Сбор такого количества тары занял у него полтора месяца, а выручка составила 1700 злотых или 35 тысяч рублей.

Каждая металлическая или пластиковая упаковка для напитков в Польше сейчас при возврате оценивается в 50 грошей – 0,14 доллара (10,5 рубля). Залоговая сумма за тару возвращается, если банка или бутылка не смяты.