Москва9 нояВести.В Омске возбуждено уголовное дело о халатности после того, как мужчина провалился в открытый колодец и провел там около полутора суток, сообщает региональное СУ СК в MAX.
По предварительным данным, ЧП произошло в омском поселке Большие Поля на пересечении улиц Смирновской и Сиреневой.
45-летний мужчина, не увидев, провалился в открытый колодец, где просидел полтора суток, пока его не нашли волонтеры поискового отряда "ДоброСпас-Омск"говорится в публикации
С признаками переохлаждения потерпевшего доставили в больницу и оказали ему медицинскую помощь.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и виновных лиц.