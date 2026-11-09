В Омске завели уголовное дело из-за провалившегося в открытый колодец мужчины

Житель Омска провалился в открытый колодец и просидел там около полутора суток В Омске завели уголовное дело из-за провалившегося в открытый колодец мужчины

Москва9 ноя Вести.В Омске возбуждено уголовное дело о халатности после того, как мужчина провалился в открытый колодец и провел там около полутора суток, сообщает региональное СУ СК в MAX.

По предварительным данным, ЧП произошло в омском поселке Большие Поля на пересечении улиц Смирновской и Сиреневой.

45-летний мужчина, не увидев, провалился в открытый колодец, где просидел полтора суток, пока его не нашли волонтеры поискового отряда "ДоброСпас-Омск" говорится в публикации

С признаками переохлаждения потерпевшего доставили в больницу и оказали ему медицинскую помощь.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и виновных лиц.