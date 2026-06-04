Мину времен ВОВ нашел в своем огороде житель Московской области

Житель Подмосковья наткнулся на мину времен ВОВ в своем огороде Мину времен ВОВ нашел в своем огороде житель Московской области

Москва4 июн Вести.Житель Подмосковья нашел в своем огороде мину времен Великой Отечественной войны, сообщили в Московской областной противопожарно-спасательной службе.

Инцидент произошел в поселке Тучково. Мужчина наткнулся на снаряд, копая землю.

Специалисты поисково-спасательного отряда Мособлпожспас, прибыв на место вызова, установили, что это 82-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны говорится в сообщении службы в мессенджере MAX

Боеприпас забрали с огорода, поместив в специальный контейнер, и уничтожили согласно инструкции.