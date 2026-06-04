Москва4 июнВести.Житель Подмосковья нашел в своем огороде мину времен Великой Отечественной войны, сообщили в Московской областной противопожарно-спасательной службе.
Инцидент произошел в поселке Тучково. Мужчина наткнулся на снаряд, копая землю.
Специалисты поисково-спасательного отряда Мособлпожспас, прибыв на место вызова, установили, что это 82-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войныговорится в сообщении службы в мессенджере MAX
Боеприпас забрали с огорода, поместив в специальный контейнер, и уничтожили согласно инструкции.