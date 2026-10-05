Житель Шебекино тяжело ранен после удара ВСУ по гражданскому грузовому авто

Житель Шебекино пострадал при ударе ВСУ по грузовому автомобилю Житель Шебекино тяжело ранен после удара ВСУ по гражданскому грузовому авто

Москва5 окт Вести.Житель Шебекино тяжело ранен в результате удара украинского беспилотника по гражданскому грузовому автомобилю. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

В городе Шебекино от удара дрона по грузовому автомобилю мужчина получил осколочные ранения плеча и бедра. В тяжелом состоянии бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Транспорт поврежден. От взрыва второго FPV-дрона загорелась кровля хозпостройки коммерческого объекта … Также поврежден автобус. Третий FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома — посечена надворная постройка говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Под удар также попали населенные пункты Вознесеновка, Замостье, Почаево, Ясные Зори, Майский, Бессоновка, Пролетарский, Ворсклица, Красная Яруга. Повреждены 5 частных домов, 2 многоквартирных дома, 7 автомобилей и социальный объект.