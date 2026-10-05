Москва5 октВести.Житель Шебекино тяжело ранен в результате удара украинского беспилотника по гражданскому грузовому автомобилю. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.
В городе Шебекино от удара дрона по грузовому автомобилю мужчина получил осколочные ранения плеча и бедра. В тяжелом состоянии бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Транспорт поврежден. От взрыва второго FPV-дрона загорелась кровля хозпостройки коммерческого объекта … Также поврежден автобус. Третий FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома — посечена надворная постройкаговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
Под удар также попали населенные пункты Вознесеновка, Замостье, Почаево, Ясные Зори, Майский, Бессоновка, Пролетарский, Ворсклица, Красная Яруга. Повреждены 5 частных домов, 2 многоквартирных дома, 7 автомобилей и социальный объект.