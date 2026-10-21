В Коми суд признал мужчину виновным в гибели ребенка на воде

Житель Ухты получил условный срок за гибель ребенка при катании на лодке В Коми суд признал мужчину виновным в гибели ребенка на воде

Москва21 окт Вести.В Ухте суд вынес приговор 68‑летнему мужчине, которого признали виновным в нарушении правил управления лодкой, из‑за чего погиб девятилетний мальчик, сообщает Следственный комитет по Республике Коми.

Следствием и судом установлено, что в июле 2026 года фигурант, не имея права управления и пользования маломерным судном, направился вместе с 9-летним сыном знакомых на моторной лодке по реке Ижме. В неблагоприятных погодных условиях мужчина допустил столкновение с камнем, в результате чего ребенок упал в воду и утонул говорится в сообщении

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно.