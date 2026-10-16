Несколько жителей Марий Эл в 2025 году сменили фамилии на Счастливую и Мудрую

Жители Марий Эл изменили свои фамилии на Счастливую и Мудрую Несколько жителей Марий Эл в 2025 году сменили фамилии на Счастливую и Мудрую

Москва16 окт Вести.Счастливая, Супер и Мудрая – такие необычные фамилии встречаются в Марий Эл, в 2025 году несколько жителей региона решили сменить свои фамилии на более благозвучные. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.

Лишь в 9% случаев 2025 года можно говорить о личном заинтересованном намерении граждан изменить свою "неблагозвучную" фамилию на более красивую, символическую и приносящую удачу. В качестве примеров можно привести такие фамилии, как Счастливая, Мудрая, Супер, Архитемный, Легкая говорится в сообщении

Как уточняется, в России процедура смены фамилии добровольная. Люди меняют ее по разным причинам. Однако чаще всего сменить фамилию предпочитают женщины - при замужестве и при расторжении брака.