SHOT: отцы с именем Никита все чаще отказываются давать ребенку отчество Никитич

Никитич или Никитович: Никиты не хотят давать классическое отчество детям SHOT: отцы с именем Никита все чаще отказываются давать ребенку отчество Никитич

Москва19 сен Вести.Россияне с именем Никита все чаще отказываются давать своим детям классическое отчество: Никитич или Никитична, требуя при регистрации ребенка записывать по-новому: Никитович или Никитовна. Об этом сообщает SHOT.

Многие отцы, по данным канала, считают варианты отчества Никитич и Никитична устаревшими, предпочитая форму более привычную для слуха.

Однако в ЗАГСах настаивают на классике. Желающим устроить отчество-реформу приходится отдельно писать заявление и подтверждать, что это не ошибка, а осознанный выбор отмечается в сообщении

В справочниках по русскому языку считаются нормативными формы Никитич и Никитична.

Но в законах лазейка для бунтарей все-таки есть — конкретный суффикс для образования отчества не прописан. В Семейном кодексе и законе "Об актах гражданского состояния" указано лишь, что оно присваивается по имени отца уточняют в канале

Случаев с официально зарегистрированными отчествами Никитович и Никитовна все больше.