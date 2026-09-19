Москва19 сенВести.Россияне с именем Никита все чаще отказываются давать своим детям классическое отчество: Никитич или Никитична, требуя при регистрации ребенка записывать по-новому: Никитович или Никитовна. Об этом сообщает SHOT.
Многие отцы, по данным канала, считают варианты отчества Никитич и Никитична устаревшими, предпочитая форму более привычную для слуха.
Однако в ЗАГСах настаивают на классике. Желающим устроить отчество-реформу приходится отдельно писать заявление и подтверждать, что это не ошибка, а осознанный выборотмечается в сообщении
В справочниках по русскому языку считаются нормативными формы Никитич и Никитична.
Но в законах лазейка для бунтарей все-таки есть — конкретный суффикс для образования отчества не прописан. В Семейном кодексе и законе "Об актах гражданского состояния" указано лишь, что оно присваивается по имени отцауточняют в канале
Случаев с официально зарегистрированными отчествами Никитович и Никитовна все больше.