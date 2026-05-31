Ростовский крематорий привлекли к ответственности за нарушение экотребований

Жители Ростовской области добились наказания для крематория за его резкий запах

Москва31 мая Вести.Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области привлекло к административной ответственности за несоблюдение экологических требований крематорий, сообщил ТАСС заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Акоб Асатрян.

Ранее в СМИ появилась информация, что жители поселков Большие Салы и Элитный почти два года жалуются на резкий запах из-за работы крематория.

ООО "Ростовская национальная мемориальная организация" привлечено министерством к административной ответственности отмечается в сообщении

Предприятие не соблюдало экологические требования, кроме того, не было поставлено на государственный учет, как объект, оказывающий негативное воздействие на природу.