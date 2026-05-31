Москва31 маяВести.Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области привлекло к административной ответственности за несоблюдение экологических требований крематорий, сообщил ТАСС заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Акоб Асатрян.
Ранее в СМИ появилась информация, что жители поселков Большие Салы и Элитный почти два года жалуются на резкий запах из-за работы крематория.
ООО "Ростовская национальная мемориальная организация" привлечено министерством к административной ответственностиотмечается в сообщении
Предприятие не соблюдало экологические требования, кроме того, не было поставлено на государственный учет, как объект, оказывающий негативное воздействие на природу.