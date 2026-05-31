Жители Сибири массово уходят в леса за шишками ради миллионных доходов Россияне берут отпуска ради заработка на сборе кедровых шишек в тайге

Москва31 мая Вести.В регионах Сибири и Севера - на Алтае, в Томской области, ХМАО, Красноярском крае и других таежных районах - наблюдается настоящий "шишечный бум»". Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Миллионный бизнес на шишках построили темщики в России. Люди уходят в леса, чтобы собирать мешки кедра и зарабатывать на этом бешеные деньги говорится в публикации

Люди специально берут отпуска на время сезона, отправляются в тайгу на недели и собирают кедровые шишки огромными партиями под видом личных нужд. Такой промысел приносит десятки тысяч рублей. Более состоятельные граждане организуют целые артели заготовителей.

За мешок шишек на пунктах приема платят в среднем 2-3 тысячи рублей. Очищенный кедр стоит уже 10-20 тысяч рублей за мешок в зависимости от сорта и веса. Затем орехи идут на производство, сладостей, варенья, масел и "таёжных деликатесов", которые реализуют с огромной наценкой.

При этом шишки добывают варварскими способами. Вместо того чтобы собирать упавшие, как положено по закону, "шишкари" трясут деревья, бьют по стволам колотушками и выбивают урожай. В лесничествах жалуются, что после таких набегов тайга выглядит опустошенной, а кедры хуже плодоносят.

Борьба с нелегальными сборщиками уже началась. В Ханты-Мансийском автономном округе штрафы доходят до 5 тысяч рублей. В Томской области летом 2025 года правоохранители проводили рейды - некоторые "шишкари" обустраивались прямо в тайге на длительное время, а собранный урожай вывозили целыми грузовыми машинами.