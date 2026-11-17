В Белгородской области при атаке беспилотника погибла женщина, ее муж ранен

Жительница белгородского села погибла в результате атаки беспилотника В Белгородской области при атаке беспилотника погибла женщина, ее муж ранен

Москва17 ноя Вести.Беспилотники ВСУ нанесли новые удары по Белгородской области, погибла мирная жительница. Подробности в MAX сообщил региональный оперштаб.

В селе Черемошное Белгородского округа дрон атаковал автомобиль. От полученных травм женщина скончалась на месте говорится в сообщении

Супруг погибшей доставлен в городскую больницу №2 Белгорода со множественными осколочными ранениями рук.

В Грайворонском округе в селе Гора-Подол при детонации FPV-дрона повреждены крыши частного дома и хозпостройки. В Шебекино повреждено остекление квартиры в МКД. В селе Дмитриевка Шебекинского округа загорелся автомобиль, повреждена линия газоснабжения. В селе Нежеголь ударом дрона повредило грузовую машину. В селе Нижнее Березово-Второе перебита линия электропередачи.

В Новооскольском округе в селе Ярское дрон сдетонировал на территории предприятия и повредил оборудование. В Валуйском округе в селе Борки выбило окна частного дома и надворной постройки.