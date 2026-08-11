Москва11 авгВести.Жительница Москвы Надежда Рогова, накануне ставшая мамой в 15-й раз, призналась, что перед родами волновалась, как в первый раз. Об этом она рассказала агентству РИА Новости.
Роженица отметила, что разницы между первыми и пятнадцатыми родами она не ощутила.
Очень волнительно идти на пятнадцатые роды. Для меня что первые, что пятнадцатые, в принципе, ничем не отличаютсясказала она
Десятого августа стало известно, что в московском роддоме при ГКБ им. В. В. Вересаева женщина родила своего 15-го ребенка. Всех детей она рожала естественным путем.