Жителя Красноярского края привлекли к ответственности за запуск квадрокоптера Штраф заплатит житель Красноярского края за незаконный запуск квадрокоптера

Москва7 авг Вести.Нарушитель законодательства о безопасности полетов из Красноярского края заплатит штраф 30 тысяч рублей за пилотирование квадрокоптера без соответствующего разрешения, сообщается в MAX-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в мае 2026 года житель Емельяновского района в воздушном пространстве класса "С" осуществил запуск и пилотирование квадрокоптера без разрешения.

Оператор квадрокоптера привлечен к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства отмечается в сообщении

Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.