Москва7 авгВести.Нарушитель законодательства о безопасности полетов из Красноярского края заплатит штраф 30 тысяч рублей за пилотирование квадрокоптера без соответствующего разрешения, сообщается в MAX-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Установлено, что в мае 2026 года житель Емельяновского района в воздушном пространстве класса "С" осуществил запуск и пилотирование квадрокоптера без разрешения.
Оператор квадрокоптера привлечен к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространстваотмечается в сообщении
Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.