Жителям Южной Кореи выплатят от 67 до 405 долларов из-за ситуации в Иране

Жителям Южной Кореи выплатят от 67 до 405 долларов из-за кризиса вокруг Ирана

Москва11 апр Вести.В Республике Корея одобрен проект дополнительного бюджета, который предусматривает раздачу денежных средств 70% населения в качестве помощи из-за энергокризиса вокруг Ормузского пролива. Об этом свидетельствуют результаты голосования депутатов.

Финансовую поддержку в размере от 100 тысяч вон (примерно $67) до 600 тысяч вон (около $405) получат около 35 млн человек, что составляет 70% населения страны. Остальные 30% не смогут рассчитывать на выплаты, так как их доходы превышают установленный порог.

Размер помощи определяется не только уровнем дохода, но и регионом проживания. Дополнительные выплаты предусмотрены для жителей определенных территорий и представителей социально уязвимых групп населения.

В публикации отмечается, что оппозиция раскритиковала данную инициативу, назвав раздачу денег популистским шагом в преддверии местных и региональных выборов, которые состоятся в июне.

