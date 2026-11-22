Журналист BBC объяснил, как получил доступ на пресс-конференцию Путина Журналист BBC Розенберг сообщил Зарубину, как попал на пресс-конференцию Путина

Москва22 ноя Вести.Корреспондент BBC Стивен Розенберг самостоятельно добрался до места проведения пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом сообщил Павел Зарубин для ИС "Вести".

Розенберг в беседе с Зарубиным упомянул, что живет и работает в России более 30 лет и рад возможности присутствовать на пресс-конференциях российского лидера.

Мы сами долетели, мы получили аккредитацию отдельно. Спросили, есть ли возможность попасть на пресс-конференцию, согласились. Так что мы рады, что мы здесь рассказал журналист

Зарубин также поинтересовался, собирается ли он посетить "Прямую линию с Владимиром Путиным". Розенберг выразил надежду, что у него получится присутствовать на мероприятии.

Российский президент 19 ноября провел пресс-конференцию по итогам визита в Китай и трехсторонней встречи России, КНР и США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что прямая линия в 2026 году будет совмещена с большой пресс-конференцией главы государства. Мероприятие пройдет в декабре.