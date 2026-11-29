Москва29 ноя Вести.Украину ждет неминуемое ужесточение мобилизации и снижение возраста призыва на военную службу. Такое мнение выразила украинская журналистка Диана Панченко. Ее слова приводит агентство РИА Новости.

Причиной, считает Панченко, является нежелание главы киевского режима Владимира Зеленского заканчивать конфликт, поскольку в этом случае он рискует оказаться под следствием.

Он (Зеленский) будет делать все для продолжения войны, потому что от этого зависит его жизнь. И будет гнать туда все больше и больше людей. Это как топка в печи. К сожалению, мобилизационный возраст точно будет снижен. Это неизбежно заявила Панченко

Журналистка отметила, что из-за этого условия призыва в армию на Украине будут становится все жестче. Она добавила, что много раз говорила об этом в своих видео и постах.

Ранее стало известно, что киевский режим, пытаясь заткнуть дыры на фронте, проводит тотальные облавы на студентов вузов.